Задачи по ModX

Добрый день!Время от времени нужны правки в сайты на ModX. Ищу человека, который бы мог в этом помочь.Текущие задачи:

https://docs.google.com/document/d/1Em7EArB0HSiffZSzU9FmD5VdrpLlIIjus-luOFl6aQY/edit?usp=sharing

Оцените, пожалуйста, по срокам и стоимости.