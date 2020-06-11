Задачи по ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки527 просмотров

Добрый день!Время от времени нужны правки в сайты на ModX. Ищу человека, который бы мог в этом помочь.Текущие задачи:

https://docs.google.com/document/d/1Em7EArB0HSiffZSzU9FmD5VdrpLlIIjus-luOFl6aQY/edit?usp=sharing

Оцените, пожалуйста, по срокам и стоимости. 

MODX
5 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
81 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
88 отзывов
5 лет назад