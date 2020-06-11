Доработка сайта на Битрикс, веб-программирование

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок693 просмотра

Необходимо доработать функционал сайта на 1С Битрикс, исправить ошибки, дописать несколько модулей, переверстать несколько страниц сайта

Сайт https://sport-komplekt.ru/

Также требуется сопровождение сайта, устранение мелких проблем

Тех задание вышлю на эл. почту

5 лет назад
sportcnab
Дмитрий 
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