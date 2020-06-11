Доработка сайта на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка425 просмотров

1. http://prntscr.com/sx1d1v не отправляется форма с сайта.  Включил отображение ошибок, какая-то проблема с базой данных.  http://joxi.ru/Y2LvKNltQZ48Mr sendmail включен.

2. http://prntscr.com/sss72i в оформлении заказа упростить бы структуру - убрать лишний текст, убрать разделение на блоки информации, все поля сделать друг под другом, как в обычной форме обратной связи.

3. Оценить возможность загрузки данных о товарах на сайт из файла xls (название, цена, артикул нужны)

Drupal
5 лет назад
studia55x5
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ksis
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$45
1 день
Escrow
Работа выполнена быстро и без лишних вопросов. Все по делу, хороший спецалист. Спасибо.
Задание изначально было поставлено четко. Сразу предоставил всю необходимую информацию. Приятно сотрудничать с такими людьми. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ksis
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад