Доработка сайта на drupal

1. http://prntscr.com/sx1d1v не отправляется форма с сайта. Включил отображение ошибок, какая-то проблема с базой данных. http://joxi.ru/Y2LvKNltQZ48Mr sendmail включен.

2. http://prntscr.com/sss72i в оформлении заказа упростить бы структуру - убрать лишний текст, убрать разделение на блоки информации, все поля сделать друг под другом, как в обычной форме обратной связи.

3. Оценить возможность загрузки данных о товарах на сайт из файла xls (название, цена, артикул нужны)