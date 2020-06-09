Нужно починить сайт от вирусов на WP+WOO

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки353 просмотра

Сайт периодически взламывают загружая вредоносный скрипт, чистить уже научились, но с периодичностью, раз в несколько дней проблема повторяется - постоянные редиректы, казино, лотереи, выигрыши и так далее.

Кто специализируется на пододбного рода вопросах прошу с предложениями в личку!

WordPress
5 лет назад
PSHKN
Антон 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fragenyuu
Альберт 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Альберт отличный исполнитель, оперативно на связи, качественно решил поставленную задачу. Рекомендую!
Хороший заказчик, все на высшем уровне. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
fragenyuu
Альберт 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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