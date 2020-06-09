Нужно починить сайт от вирусов на WP+WOO

Сайт периодически взламывают загружая вредоносный скрипт, чистить уже научились, но с периодичностью, раз в несколько дней проблема повторяется - постоянные редиректы, казино, лотереи, выигрыши и так далее.

Кто специализируется на пододбного рода вопросах прошу с предложениями в личку!