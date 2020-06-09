Фильтры на сайте (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок647 просмотров

Нужно сделать фильтры для разделов сайта:

1. Бренды

2. Типоразмеры

3. Тип техники

* на скрине фильтры сделаны на одной странице для удобства, на самом деле они должны быть каждый в своём разделе (перечислены выше).

Все подробности по переписке.

5 лет назад
iLya_Ma
Илья 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
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