Правка opencart

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка656 просмотров

http://gari.eurodir.ru/

На главной выведены блоки с товарами через модуль "Рекомендуемые"

Отображается только 1 (Картины), у остальных 3 (под баннерами) только заголовки, что то блокирует отображение - нужно исправить. 

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад