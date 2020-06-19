Внедрить функционал на сайте (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки612 просмотров

Добрый день, нужно внедрить такой функционал:

Сайт - https://ultimateevents4all.com/ .

1. Необходимо убедиться, что некоторые или все детали при регистрации, также автоматически добавляются в mailchimp, чтобы мы могли отправлять обновления бюллетеня

2. Необходимо автоматически отправлять электронное письмо с подтверждением регистрации человека - если это сделано в mailchimp, например, мы можем разработать и добавить наш собственный контент

3. После того, как вы нажмете подтвердить / оплатить, он интегрируется с PayPal, чтобы они могли произвести оплату (PayPal уже подключён)

4. Необходимо иметь возможность использовать коды скидок (купоны) при оформлении заказа / регистрации

Сейчас нужна от вас оценка сроков и стоимости, а так же возможность приступить немедленно.

Спасибо, жду ваших заявок.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$100
4 дня
Escrow
Все отлично, работаем дальше
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад