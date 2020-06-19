Внедрить функционал на сайте (Wordpress)

Добрый день, нужно внедрить такой функционал:

Сайт - https://ultimateevents4all.com/ .

1. Необходимо убедиться, что некоторые или все детали при регистрации, также автоматически добавляются в mailchimp, чтобы мы могли отправлять обновления бюллетеня

2. Необходимо автоматически отправлять электронное письмо с подтверждением регистрации человека - если это сделано в mailchimp, например, мы можем разработать и добавить наш собственный контент

3. После того, как вы нажмете подтвердить / оплатить, он интегрируется с PayPal, чтобы они могли произвести оплату (PayPal уже подключён)

4. Необходимо иметь возможность использовать коды скидок (купоны) при оформлении заказа / регистрации

Сейчас нужна от вас оценка сроков и стоимости, а так же возможность приступить немедленно.

Спасибо, жду ваших заявок.