Скидываю так называемый небольшой аудит сайта, по этому документу, нужно поправить все что написано. Оставляйте стоимость.
Правки в верстки вордпресс
Добрый день. Оцените
добавить к Lesnoe мы радуем наших гостей с 1987г изменить все в золотой цвет все красное нужно с вами подобрать цвет более желтый золотой как градиент от части красный вообще не нравится это изменить и меню слева и само название lesnoe и кнопку забронировать
Все надписи убираем, остается только кнопка. Делаем этот блок просто как слайдер на всю длину, картинки скину http://joxi.ru/krDovXDUJD4LpA
Убираем http://joxi.ru/J2bQw8lfG9G6Km
Только подскажите какое разрешение этого негра чтобы потом картинку подобрали http://joxi.ru/D2Pow5QUkLJRKm изменить его на тот который писал выше и изменить :В стоимость Бронирования входит на ; в стоимость банкета входит ну бронирование убрать короче.
Нужна возможность бронировать даты с админки чтобы квадратик обводился черной рамкой и не могли там бронировать потом http://joxi.ru/p27yJQ7UWwND4r
Наши преимущества - где написано ;270 квадратных метров шикарного интерьера и комфорта изменить на 270 квадратных метров современного дизайна и комфорта
где написано Экран проектор сменить на Встроенный экран изменить на сайте полностью шрифт или на ENGRAVERS MT или на COPPERPLATE GOTHIC
блюда пока оставить
где карта оставить только ИНСТУ ее скину позже и убрать телефон 79139665150 который на второй строчке а то их два и там в графике работы написать работа по заявкам а не в какое время.
Редактируется все с кода не с админки. Буду отталкиватся от бюджета. Дальше будут еще работы по нему.
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