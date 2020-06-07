Уважаемые Исполнители. Необходимо переработать проект на WordPress. Проект работающий, изменения вносим этапами. Подробное Техническое Задание во вложении. Делаем все на действующем шаблоне. Указывайте срок и стоимость. Заранее спасибо.
Поправить сайт на конструкторе сайтов WIX
Скидываю так называемый небольшой аудит сайта, по этому документу, нужно поправить все что написано. Оставляйте стоимость.
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