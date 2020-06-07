Поправить сайт на конструкторе сайтов WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка464 просмотра

Скидываю так называемый небольшой аудит сайта, по этому документу, нужно поправить все что написано. Оставляйте стоимость. 

Wix
5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад