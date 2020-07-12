Поставить дизайн на движок

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Завершен6 заявок820 просмотров

http://i.saychik.com/sa8xr - вот дизайн шаблона

надо сделать по разделам настройку и создание страниц

http://i.saychik.com/M0pBG - общая лента видов спорта (добавление нового вида спорта по примеру шаблона + иконка вида спорта в боковое меню)

http://i.saychik.com/YXIEI - Страница вида спорта

http://i.saychik.com/Bt9AP - Страница о Сайте 

http://i.saychik.com/0hSLv - Страница Контактов

две формы

http://i.saychik.com/7p4SU - форма обратной связи

http://i.saychik.com/kFxII - регистрация нового соревнования

5 лет назад
Saychik
43 года
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25 дней назад

Выбранный исполнитель

nikwhoa
Никита 
29 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
$50
24 дня
Escrow
Не первый раз уже обращаюсь! все на уровне! Рекомендую!
Спасибо за второй интересный заказ и честную оплату!

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