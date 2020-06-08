Проект – корпоративный сайт компании. Задача: Есть тема WP (https://preview.themeforest.net/item/facmaster-factory-industrial-wordpress-theme/full_screen_preview/25443059?_ga=2.158494450.934723389.1591173645-1531099816.1587020384), которая уже согласована с заказчиком, есть согласованные дизайн-макеты, разработанные на основе этой темы. Нужно развернуть готовое решение на хостинге, доработать/доверстать ...
Консультация/аудит
Добрый день!
Мне необходима консультация специалиста по WordPress/Woocommerce.
Интересует возможность доработки сайта trafficshop.com.ua. (WordPress+Woocommerce). Изначально создавался как интернет магазин для оптовой торговли одеждой с относительно небольшим ассортиментом (около 1000ед наименования).
Сейчас рассматриваю возможность допилить под розничный интернет магазин 20000-35000ед (кол-во товаров. Обмен с базой товаров через *.xml файл.
Сайт пока "мертвый", есть небольшое т/з для 1этапа доработки .
Есть большое опасение что WordPress/Woocommerce может не вытянуть 20000-35000ед товаров.
Буду признателен, если сможете связаться со мной и уделить несколько минут.
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