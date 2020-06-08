Консультация/аудит

Добрый день!

﻿Мне необходима консультация специалиста по WordPress/Woocommerce.

﻿Интересует возможность доработки сайта trafficshop.com.ua. (WordPress+Woocommerce). Изначально создавался как интернет магазин для оптовой торговли одеждой с относительно небольшим ассортиментом (около 1000ед наименования).

﻿Сейчас рассматриваю возможность допилить под розничный интернет магазин 20000-35000ед (кол-во товаров. Обмен с базой товаров через *.xml файл.

﻿Сайт пока "мертвый", есть небольшое т/з для 1этапа доработки .

﻿Есть большое опасение что WordPress/Woocommerce может не вытянуть 20000-35000ед товаров.

﻿Буду признателен, если сможете связаться со мной и уделить несколько минут.