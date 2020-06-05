Специалист WordPress на проект

Проект – корпоративный сайт компании.

Задача:

Есть тема WP (https://preview.themeforest.net/item/facmaster-factory-industrial-wordpress-theme/full_screen_preview/25443059?_ga=2.158494450.934723389.1591173645-1531099816.1587020384), которая уже согласована с заказчиком, есть согласованные дизайн-макеты, разработанные на основе этой темы. Нужно развернуть готовое решение на хостинге, доработать/доверстать в соответствии с макетом и ТЗ, подключить необходимые плагины:

1. Woocommerce (использование "Catalogue mode");

2. Плагины для публикации интерактивных графиков/диаграмм в постах;

3. Официальный плагин для подписки на новости от MailChimp;

4. Jetpack (автоматическая публикация постов на страницах в социальных сетях);

5. Yoast SEO.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

1) Срок выполнения работ – в течение 6-8 недель после старта работ;

2) Важное требование – фултайм, доступность в течение рабочего дня

3) Исполнитель должен строго следовать требованиям по ТЗ, любые вопросы должны решаться и согласовываться с менеджером проекта;

4) Опыт комплексной работы с WordPress – не менее 2 лет; опыт переработки готовых решений, написания плагинов;

5) Наличие портфолио с не менее 10 подтвержденными проектами на WordPress;

6) Опыт работы с крупными заказчиками.

Условия работы:

1) Работа под NDA;

2) Старт работ примерно с середины-конца июня.

3) Стоимость работ и порядок оплат — по договоренностям (например, 20/30/50%)

ЧТО НУЖНО УКАЗАТЬ:

!!! Оценку в MIN (отдельно — без переработки темы и с переработкой в пределах ~10-20%) и OPTIMA.

Для данного проекта интересен фиксированный бюджет с возможностью изменения пула работ в рамках оговоренных макетов на 10-20%. Необходимо учесть, что после полной интеграции (CMS WordPress) и релиза на рабочем сервере возможны какие-то правки по верстке, учесть это тоже в оценке, чтобы после не было непредвиденных затрат.

!!! Часовую ставку.

!!! Не менее 10 своих проектов на WordPress.