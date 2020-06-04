Сделать надо интеграцию смс подтверждения на WordPress(Вордпресс)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки784 просмотра

На прикрепленный файле есть документация на сервис смс рассылка. реализовать надо регистрацию юзера через смс. У нас уже лендинг готов, после просмотра документацию напишите

WordPress
5 лет назад
guest_1591293395354
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