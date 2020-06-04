Доделать веб сайт

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Закрыт8 заявок580 просмотров

Нужно доделать сайт на WP - alonim.ru

Основная часть верстки на десктоп сделана, весь функционал сделан.

Есть незначительные правки по верстке, немного по функционалу и наполнению контента а так же моб версия.

WordPress
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