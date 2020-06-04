Необходимо натянуть верстку на движек биржи услуг от тамаранга. Верстка есть готовая. Пишите цену / сроки и телеграм или скайп для связи
Доделать веб сайт
Нужно доделать сайт на WP - alonim.ru
Основная часть верстки на десктоп сделана, весь функционал сделан.
Есть незначительные правки по верстке, немного по функционалу и наполнению контента а так же моб версия.
Заявки фрилансеров
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