WordPress. Внести ряд мелких правок.

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Закрыт10 заявок803 просмотра

Сайт на WordPress. Нужно внести ряд мелких правок. Полное ТЗ во вложении.

WordPress
5 лет назад
Drude
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Заявки фрилансеров

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