Правки на wordpress сайте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки11468 просмотров

1. Сделать на главной странице вывод 4й новости и кнопу «Все новости» с ссылкой на раздел новостей

2. Добавить стрелочки при открытии галереи в карточке товара

3. Добавить хлебные крошки на всех страницах в том числе и страницах товара (отображаться должны как в десктопной версии, так и в мобильной), а также закреплены при скролинге в верхней части

4. Устранить ошибку ssl сертификата

более подробно в телеграм

WordPress
5 лет назад
rusa_k
Руслан 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Алексей, отлично справился с задачей, очень быстро и качественно, без правок и вопросов, рекомендую!
Было дано понятное и доступное ТЗ. Оплата сразу же после проверки. Всегда на связи. Было приятно поработать с Русланом!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад

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