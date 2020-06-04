Правки на wordpress сайте

1. Сделать на главной странице вывод 4й новости и кнопу «Все новости» с ссылкой на раздел новостей

2. Добавить стрелочки при открытии галереи в карточке товара

3. Добавить хлебные крошки на всех страницах в том числе и страницах товара (отображаться должны как в десктопной версии, так и в мобильной), а также закреплены при скролинге в верхней части

4. Устранить ошибку ssl сертификата

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