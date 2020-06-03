Несколько простых правок на Joomla

Необходимо изменить шаблон (Aspro: Optimus сайта http://cx43960.tmweb.ru/, чтобы он был растянут на весь экран, при этом сохраняя "адекватное" отображение остальных элементов, то есть их тоже нужно будет увеличить. Также нужно изменить страницу категорий товаров ...