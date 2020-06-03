Здравствуйте уважаемые коллеги! Есть сайт на CMS джумла, там произошла ошибка, товары невозможно добавить в корзину и уведомления о новых заявках не выходят на почту, эти две проблемы нужно решить, требуется ответственный исполнитель, у ...
Несколько простых правок на Joomla
1) На внешний сайт добавить аналог страницы https://valaam.ru/rites/
2) Учесть то что расчет оплаты автоматически производится в зависимости от количества заполненных строк
3) учесть автоподстановки имен
4) после оплаты должно приходить уведомление на почту и посетителю сайта и админу
Пишите свой телеграм или скайп для связи
Заявки фрилансеров
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