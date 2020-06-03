Несколько простых правок на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок441 просмотр

1) На внешний сайт добавить аналог страницы https://valaam.ru/rites/

2) Учесть то что расчет оплаты автоматически производится в зависимости от количества заполненных строк

3) учесть автоподстановки имен

4) после оплаты должно приходить уведомление на почту и посетителю сайта и админу

Пишите свой телеграм или скайп для связи

Joomla
5 лет назад
guest_15900463583068
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров