Заменить верстку Блога и Магазина на WordPress шаблоне

Имеется базовый WordPress шаблон и в нем нужно заменить дизайн Блога и Магазина WooCommerce – http://hexa.real-web.pro

Дизайн прикреплен – https://yadi.sk/d/ObT1MFE4eSQaLQ Шаблон разрабатывается для продажи, поэтому есть несколько вариантов отображении

В установленном базовом шаблоне уже есть 95% функционала. Хэдер / Футер /

Заголовок делать НЕ нужно. Я разработчик этого шаблона, поэтому смогу

быстро подсказать при необходимости