Поправить настройки сайта после переноса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка158 просмотров

После переноса сайта мебельер сбились настройки, необходимо поправить

5 лет назад
noctis-seo
Станислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Все сделано оперативно как договорились. Отмечу, что исполнитель проверил что все ок после выполнения работы самостоятельно. Сделано быстро и без нареканий.
Хороший заказчик, работать понравилось, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад