Нужно посадить готовую верстку на WP

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Завершен19 заявок639 просмотров

Необходимо посадить верстку на WP. Подробности по переписке.

WordPress
5 лет назад
BulatSHA
Булат 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1465
44 дня
Escrow
С Рожденом работать одно удовольствие. Совершенно другой уровень взаимодействия. Постоянная поддержка проектов. Однозначно рекомендую.
Булату не лень выделить время, чтобы проговорить все до мелочей. От того и результат хороший, понимание высокое и есть доверие. Работаем сейчас и будем работать дальше. Всем советую. 👍

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
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