...И добро пожаловать к нам!
Мы не просто команда высокопрофессиональных специалистов, мы единый организм и механизм, который работает над Вашими проектами и задачами.
В чем наша особенность? Мы создаем проекты, способные привлекать внимание клиентов. Наш подход - это большая и опытная команда. Благодаря четкой и слаженной работе мы обеспечиваем высокий уровень качества и успех вашей рекламной стратегии, уникального дизайна, WEB-разработки и продвижения вашего продукта или компании. Все наши решения в дизайне, WEB-разработке, маркетинге и продвижении - обоснованы, профессиональны и хорошо проанализированы. Выстроенный процес выполнения работ нашей командой уникален и обеспечивает эффективное использование бюджета для достижения максимального визуального, функционального и экономического эффекта. Это не просто хорошо нарисованная картинка, качественный код, написанный текст или настроенная реклама. Качественный дизайн, WEB-разработка и продвижение проекта - это построение индивидуальной коммуникации с Вашим пользователем и потребителем, которая приводит его к совершению целевого действия. Именно таким мы сделаем Ваш проект!
Наша студия предоставляет услуги: WEB-проект под ключ, адаптивный веб дизайн и верстка сайтов любой сложности, UX/UI дизайн, дизайн мобильных приложений, брендинг и создание фирменной стилистики, логотипы, айдентика и илюстрации, полиграфический дизайн, создание презентаций, разработка маркетинг китов, дизайн катологов и меню, дизайн упаковки и этикетки, наружная реклама и так далее.
Более 8ми лет мы качетвенно и эффективно реализуем проекты для клиентов по всему миру (Россия, СНГ, Европа, США и Азия).
У нас в штате 45 квалифицированных сотрудников - каждый сотрудник специализируется на отдельном направлении, что дает максимальный результат.
788 довольных клиентов, 72% из которых – постоянные заказчики.
2889 качественно реализованных проектов, подтвержденных результатами и отзывами.
Наш сайт https://plemyastudio.ru
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