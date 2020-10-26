Сайты "под ключ". Создание новых сайтов и правка старых. Web- программирование

Адаптивная верстка любых сайтов по вашему дизайну. С исправлением всех багов(если они вдруг появятся) гарантией и последующей поддержкой.

Верстка под CMS Wordpress.

Готовые сайты "под ключ" от лендинг пейджа до интернет магазина.

Готовые LandingPage адаптивные, оптимизированые под Google.

Администрирование сайтов под различными CMS системами.

Доработка сайтов.

PHP, HTML, CSS3, JS(jqwery), Bootstrap4 . CMS Worldpress. Настройка доменов и хостингов.

Лояльность к клиентам, адекватные цены, пунктуальность (дедлайн есть дедлайн)

Телефон/вайбер/телеграмм 0730519513