Обновить opencart

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Закрыт3 заявки409 просмотров

Есть сайт на cms opencart версии 1.5.6

его нужно обновить до максимально возможной версии, а так же все установленные модули и версию PHP

пишите цену и сроки

OpencartPHP
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Evangeel
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