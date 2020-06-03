Адаптация сайта под мобильные, настройка кабинета пользователя

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Закрыт2 заявки592 просмотра

Сайт vzhyk.com построен на joomla

1. Нужно адаптировать отображение сайта vzhyk.com под все мобильные устройства.

2. Нужно настроить раздел регистрации новых пользователей и заказа на сайте. А именно:

  - нет капчи;

  - не приходит письмо на почту для подтверждения регистрации;

  - при выборе страны Украина нельзя выбрать свою область и город;

  - при попытке восстановить пароль запрашивает, но не отображает капчу;

  - поставить способы доставки и оплаты, подключить мой liqpay;

  - внести условия обслуживания;

  - другие мелочи, возможно, чтобы клиент мог свободно сделать заказ через сайт.

3. Поставить лого сайта в визуальное отображение вкладки в браузере при возможности.

Joomla
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