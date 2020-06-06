Редактирования лендинга на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок438 просмотров

Есть лендинг. Нужно поменять метсами 2 последних блока, с первого экрана продублировать форму бронирования перед футером, в декстопной версии вывести боковое меню (в мобильной отображается а на пк нет.) Поправить кое-где адаптив. Вообщем привести в стилизованный вид простой лендинг для бронирования банкетного зала.

Пишите кто готов приступить сейчас. Бюджет не большой но по сразу после этого будет еще задача по вордпресс. Если сработаемся заказы будут постоянно.

WordPress
5 лет назад
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Максим 
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3 года назад
61 отзыв(-4)

Выбранный исполнитель

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Саид 
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5 лет назад
$30
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Escrow
Все супер. Быстрая и качественная работа. Почти все пожелания учтены. Знающий свое дело специалист, будем обращаться еще. Рекомендую!
Приятно было работать . Буду рад дальнейшему сотрудничеству

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Наталья
 
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