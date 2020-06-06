Редактирования лендинга на вордпресс

Есть лендинг. Нужно поменять метсами 2 последних блока, с первого экрана продублировать форму бронирования перед футером, в декстопной версии вывести боковое меню (в мобильной отображается а на пк нет.) Поправить кое-где адаптив. Вообщем привести в стилизованный вид простой лендинг для бронирования банкетного зала.

Пишите кто готов приступить сейчас. Бюджет не большой но по сразу после этого будет еще задача по вордпресс. Если сработаемся заказы будут постоянно.