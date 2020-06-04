Нужно доделать сайт на WP - alonim.ru Основная часть верстки на десктоп сделана, весь функционал сделан. Есть незначительные правки по верстке, немного по функционалу и наполнению контента а так же моб версия.
Надеть дизайн на WordPress
Есть дизайн сайта в Figma, и есть старый сайт по аренде спец техники, сайт A-kran.kyiv.ua который нужно заменить.
https://www.figma.com/file/82ZgF8cJHBEbv9QzaMufZW/A-Kran?node-id=0%3A1
Есть первичная верстка главной https://a-kran.kyiv.ua/1/
Все URL - сделать ЧПУ.
3 типовых страницы: Главная, текстовая, блог. Есть 3 JS калькулятора аренды (здесь: a-kran.kyiv.ua), работают офлайн, нужно взять их код из старого сайта и вставить в новый дизайн, обеспечить их редактирование, можно в коде (там время от времени вводятся новые цены).
Кнопки "заказать" высылают введённый телефон юзера на почту. В блоге свежие статьи всегда вверху на первой странице.
Не размечать код тегами Н, на одной странице должно быть только один тег Н1. Поставить и настроить для продвижения SEO плагин, тайтл, дискриипшн, и теги , должны вводится отдельно, и никуда больше ше поститься (например Н1 страницы блога или страницы сайта не должен попадать в ссылки и прочие названия, так же и название ссылки не может попадать в тег Н1 соответствующей страницы а вводится отдельно).
Загрузка сайта должна быть быстрой в зелёной зоне Google Page speed. Сделать мобильную адаптацию. Подсказки по ховерам и элементам, оставил комментариями в Фигме.
Заявки фрилансеров
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