Изменения функционала на сайте ивентов Wordpress

Здравствуйте всем.

Есть сайт на Wordpress - https://ultimateevents4all.com/ . Нужны некие функциональные изменения:

1. Нужно чтобы страница события по умолчанию была - https://demo.gloriathemes.com/eventchamp/demo/sports-event

Сейчас это эта страница - https://demo.gloriathemes.com/eventchamp/demo/event/drama-games-2019/

2. Когда вы нажимаете кнопку «Забронировать» (в нужном вам пакете билетов), вы переходите на стандартную страницу регистрационной формы, в которой нужно заполнить необходимую нам информацию в поля (поля я опишу).

Думаю что на данном этапе этого описания должно хватить, по ходу буду давать больше информации, если это будет нужно.

По этому проекту есть ещё много заданий, если всё будет ок, то будем работать дальше.

Сейчас нужна от вас оценка сроков и стоимости, а так же возможность приступить немедленно.

Спасибо, жду ваших заявок.