Vbulletin 5 нужно доработать систему реппутаций для авторов. Тз по запросу.
Сменить главную страницу на сайте Drupal 7.65
Необходимо сменить главную страницу на Drupal 7.65 и на остальных страницах сменить Footer и Header.
Макет уже сверстан . Можете оценить срок и стоимость?
Вот ссылка на новый дизайн : http://goozler.beget.tech/
Вот сайт для натяжки : https://potolokda.ru/
Заявки фрилансеров
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