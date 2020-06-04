Сменить главную страницу на сайте Drupal 7.65

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Закрыт2 заявки563 просмотра

Необходимо сменить главную страницу на Drupal 7.65 и на остальных страницах сменить Footer и Header.

Макет уже сверстан . Можете оценить срок и стоимость?

Вот ссылка на новый дизайн : http://goozler.beget.tech/

Вот сайт для натяжки : https://potolokda.ru/

Drupal
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guest_15912730475617
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