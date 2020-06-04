Доработать систему рейтинга

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1031 просмотр

Vbulletin 5 нужно доработать систему реппутаций для авторов. Тз по запросу.

5 лет назад
Milorg
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Александр
 
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4 года назад
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