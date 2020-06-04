Доработка на DLE

Здравствуйте.

Необходимо в DLE для зарегистрированного пользователя реализовать подписку на новые новости в категории.

А) В категории и в полную новость добавить ссылку ''Подписаться на категорию'' или ''Отписаться от категории'' при нажатии на неё все новости из этой категории попадают на страницу ''Мои подписки''.

Б) Реализовать возможность вывода новостей из ''Мои подписки'' посредством тега {custom} - для вывода новостей на главной странице и в сайдбаре.

В) В выпадающее меню добавить ссылку на страницу ''Мои подписки'' с числом подписанных категорий.

Г) В сайдбаре вывести список категорий в виде ссылок на которые подписан посетитель.

Укажите пожалуйста срок и цену.

Спасибо!