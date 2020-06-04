Доработка в Keitaro

Мы используем такой сервис https://keitaro.io/ruСлужит он для распределения трафика по различным правилам. У нас на сервере он установлен.Когда пользователя прокидывает через эту систему, все его параметры фиксируются (ip, ос, метки и прочее). Когда пользователь проходит через систему в первый раз ему присваивается уникальный айди Visitor code. В следующий раз при проходе через систему этот параметр остается прежним. Можно сказать, что этот параметр глобален для всей системы и будучи присовенным в первый раз он останется таким всегда. Задача сделать еще одни глобальный параметр, но который будет присваиваться не самостоятельно, а с помощью метки.1)Задача добавить в систему параметр, который может быть присвоен с помощью метки.2)Будучи присвоенным он должен сохранять свое значение весь срок существования Visitor code.3)Он может быть перезаписан с помощью метки.