Разработчик Drupal

Необходим программист Drupal для переодических работ (работы по SEO оптимизации и прочие).

Необходимо уверенное знание CMS, внимательность и аккуратность.

Ищем человека, который если возмет работу, то доделает ее до конце и не будет пропадать и появляться время от времени.

Регион - Украина.