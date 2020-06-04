Разработчик Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки653 просмотра

Необходим программист Drupal для переодических работ (работы по SEO оптимизации и прочие).

Необходимо уверенное знание CMS, внимательность и аккуратность.

Ищем человека, который если возмет работу, то доделает ее до конце и не будет пропадать и появляться время от времени.

Регион - Украина.

Drupal
5 лет назад
espectro_org
Константин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
56 отзывов
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад