Здравствуйте! Нужно произвести изменения на сайте магазина игрушек 2080trade.com после анализа SEO специалиста Интересно долгосрочное сотрудничество! Спасибо!
Разработчик Drupal
Необходим программист Drupal для переодических работ (работы по SEO оптимизации и прочие).
Необходимо уверенное знание CMS, внимательность и аккуратность.
Ищем человека, который если возмет работу, то доделает ее до конце и не будет пропадать и появляться время от времени.
Регион - Украина.
Заявки фрилансеров
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