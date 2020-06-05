Работа с WordPress нужно исправить ошибки дизайна Html и Css

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Завершен2 заявки346 просмотров

Как и говорил работа с сайтом нужно исправить некоторые ошибки с дизайном  и изменить дизайн с помощью WordPress и Опенкард

Оплата от 50$ до 430$ зависимость от качества и срока работы 

CSSHTMLWordPress
5 лет назад
puchina
Максим 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bekzhanls
Бекжан 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Павел
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
bekzhanls
Бекжан 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад