Изменения по сайту на Wordpress

Всем привет.

Нужно выполнить некие изменения по сайту. ТЗ приложил.

Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.

По этому проекту есть ещё много заданий, если всё будет ок, то будем работать дальше.

Нужна от вас оценка сроков и стоимости.

Спасибо, жду ваших заявок.