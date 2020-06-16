Изменения по сайту на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки668 просмотров

Всем привет.

Нужно выполнить некие изменения по сайту. ТЗ приложил.

Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.

По этому проекту есть ещё много заданий, если всё будет ок, то будем работать дальше.

Нужна от вас оценка сроков и стоимости.

Спасибо, жду ваших заявок. 

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Всё чётко в сроки, хороший исполнитель
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gratta
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