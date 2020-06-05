Сделать правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки817 просмотров

Работы на несколько часов.

Копия сайта http://developer1.dev.bitonyx.io

Сделать правки  https://docs.google.com/document/d/19CLZ3-sEseTp2r3ER1Bd_n2GMOZ6HTXKnkg2lrdygVs/edit?usp=sharing 

5 лет назад
myappkrul
Влад 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад