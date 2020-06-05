Здравствуйте! Нужно произвести изменения на сайте магазина игрушек 2080trade.com после анализа SEO специалиста Интересно долгосрочное сотрудничество! Спасибо!
Сделать правки
Работы на несколько часов.
Копия сайта http://developer1.dev.bitonyx.io
Сделать правки https://docs.google.com/document/d/19CLZ3-sEseTp2r3ER1Bd_n2GMOZ6HTXKnkg2lrdygVs/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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