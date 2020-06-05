Проект – корпоративный сайт компании. Задача: Есть тема WP (https://preview.themeforest.net/item/facmaster-factory-industrial-wordpress-theme/full_screen_preview/25443059?_ga=2.158494450.934723389.1591173645-1531099816.1587020384), которая уже согласована с заказчиком, есть согласованные дизайн-макеты, разработанные на основе этой темы. Нужно развернуть готовое решение на хостинге, доработать/доверстать ...
Доработка сайта на wordpress
Здравствуйте, Анатолий!
мне нужна доработка небольшого сайта на wordpress (сделан на основе шаблона).
- хочется ускорить загрузку сайта, поэтому гифку в 13 мб заменить на видеофайл, ужатый до 3мб (чтобы отображался там же и запускался автоматически с постоянным повтором, загрузить непосредственно на сервер)
- добавить фавикон
- ссылку Portfolio on Youtube в блоке About me открывать в новом окне
- в контакты добавить кнопки соцсетей (см скрин) и флаг
- в подвал добавить лого и строку текста
Заявки фрилансеров
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