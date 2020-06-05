Доработка сайта на wordpress

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Здравствуйте, Анатолий!

мне нужна доработка небольшого сайта на wordpress (сделан на основе шаблона).

http://timefilming.com

  • хочется ускорить загрузку сайта, поэтому гифку в 13 мб заменить на видеофайл, ужатый до 3мб (чтобы отображался там же и запускался автоматически с постоянным повтором, загрузить непосредственно на сервер)
  • добавить фавикон
  • ссылку Portfolio on Youtube в блоке About me открывать в новом окне
  • в контакты добавить кнопки соцсетей (см скрин) и флаг
  • в подвал добавить лого и строку текста
что по бюджету за это тз? потом еще планирую верхнее меню изменить и, возможно, сделать двуязычную версию
WordPress
5 лет назад
ivancoart
Иван 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Анатолий
 
38 лет
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Был
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