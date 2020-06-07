Есть сайт на опенкарт http://www.ksbgarden.com

Сделали редизайн https://www.sketch.com/s/43a16d53-ae61-4578-a9b6-ed31bed4bcc9

первые 2 и последние 2 не актуальны т.к. как таковой HOME нет, и блога нет

Дизайн практически идентичен нынешнему по расположению блоков.

Нужно переверстать с адаптивом, на ваше усмотрение так как макетов нет. И

нужно подключить платежку PaySera есть готовый модуль для нашей версии

сайта https://support.paysera.com/index.php?/payserarus/Knowledgebase/Article/View/98/37/opencart

Бюджет 9000-10 000р максимум