Собрать квиз на WP(Elementor) по ТЗ .

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Закрыт4 заявки565 просмотров

Собрать квиз на WP(Elementor) по ТЗ .

Собрать нужно таким образом, чтобы возможно было подвязать к Calibri(мультитрекинг).

То-есть пользователь проходит викторину, данные из викторины собираются в заявку и отправляются на почту.

Подробнейшее ТЗ во вложении.

ElementorWordPress
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