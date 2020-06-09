Ускорить работу сайта на движке Wordpress

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки596 просмотров

Требуется опытный разработчик, который сможет выполнить работу. Потребуется объяснить что и как было сделано. Сразу скажу, что нет смысла писать тем, кто будет вставлять проверку на Google бота. Работу требуется сделать за 1 день. Сайт https://zap-777.com

WordPress
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