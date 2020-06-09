Ускорить работу сайта на движке Wordpress

Требуется опытный разработчик, который сможет выполнить работу. Потребуется объяснить что и как было сделано. Сразу скажу, что нет смысла писать тем, кто будет вставлять проверку на Google бота. Работу требуется сделать за 1 день. Сайт https://zap-777.com