Сайт на wordpress

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Закрыт8 заявок567 просмотров

Добрый день!Ищу на постоянную основу разработчика Wordpress для сайтаТребования:

  • Опыт разработки для WP/WooCommerce
  • Опыт работы с плагином ACF
  • Уверенное владение PHP, MySQL, HTML, Javascript
  • Необходимо знание английского по крайней мере на уровне чтения документации и комментариев в коде, общения по электронной почте
  • Умение разбираться в чужом коде и грамотно оформлять свой
  • Знание Elementor
Условия работы:
  • Полная занятость — 8 часов рабочий день с 9 до 17
  • Общение в Telegram, Zoom
  • 100% удаленная работа
Обязанности:
  • Разработка и поддержка проектов — в основном на базе CMS Wordpress
  • Верстка с нуля из Figma, Photoshop
ElementorFigmaHTMLJavaScriptMySQLPHPWooCommerceWordPress
5 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
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Был
3 года назад

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Системы управления (CMS)
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