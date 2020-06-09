Доработать \ настроить битрикс по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1iSRzfHrNKOJ8D1bHetcEETdheXfFDslhQSKHItSEPqE/edit# Сайт на битриксе версии аспро next, не дорабатывался Оплату\выполнение можно разбить на этапы Если что то не понятно - спрашивайте. ...
Сайт на wordpress
Добрый день!Ищу на постоянную основу разработчика Wordpress для сайтаТребования:
- Опыт разработки для WP/WooCommerce
- Опыт работы с плагином ACF
- Уверенное владение PHP, MySQL, HTML, Javascript
- Необходимо знание английского по крайней мере на уровне чтения документации и комментариев в коде, общения по электронной почте
- Умение разбираться в чужом коде и грамотно оформлять свой
- Знание Elementor
- Полная занятость — 8 часов рабочий день с 9 до 17
- Общение в Telegram, Zoom
- 100% удаленная работа
- Разработка и поддержка проектов — в основном на базе CMS Wordpress
- Верстка с нуля из Figma, Photoshop
Заявки фрилансеров
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