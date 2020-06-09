Доработка ИМ на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок519 просмотров

Доработать \ настроить битрикс по ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1iSRzfHrNKOJ8D1bHetcEETdheXfFDslhQSKHItSEPqE/edit#

Сайт на битриксе версии аспро next, не дорабатывался 

Оплату\выполнение можно разбить на этапы

Если что то не понятно - спрашивайте.

В заявке ожидаю увидеть срок и цену и есть ли опыт в подобных задачах на битрикс.

5 лет назад
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