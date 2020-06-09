Требуется опытный разработчик, который сможет выполнить работу. Потребуется объяснить что и как было сделано. Сразу скажу, что нет смысла писать тем, кто будет вставлять проверку на Google бота. Работу требуется сделать за 1 день. Сайт ...
Доработка ИМ на битрикс
Доработать \ настроить битрикс по ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1iSRzfHrNKOJ8D1bHetcEETdheXfFDslhQSKHItSEPqE/edit#
Сайт на битриксе версии аспро next, не дорабатывался
Оплату\выполнение можно разбить на этапы
Если что то не понятно - спрашивайте.
В заявке ожидаю увидеть срок и цену и есть ли опыт в подобных задачах на битрикс.
Заявки фрилансеров
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