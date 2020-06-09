Нужно в максимально сжатые сроки сделать натяжку и задания, которые есть в ТЗ. Готовая вёрстка есть Макет: https://www.figma.com/file/tYvEExdw7EQLl3HHYY4K7Z/No-doors?node-id=0%3A1 ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1ZeIDZQPJ4yaZA1qjUn0xhNr1UOWW2Qjn6KTt3BD1EQs/edit Стоимость и сроки от вас. ...
Добавить страницу на уже имеющийся сайт WP
На уже имеющемся сайте надо создать новую страницу в общей стилистике (в плане цвета и наших логотипов). Новая страница посвящена новой услуге.
На главной странице надо добавить 2 кнопки – По кнопке 1 останется нынешняя
страница, а по кнопке 2 будет открываться новый блок. Надо чтобы
он открывался всплывающим образом, а не перезагрузкой страницы. Далее идет новый блок. Там нужно сделать 5 вкладок, которые должны динамически открываться, без перезагрузки всей страницы. В этих блоках будут комплекты оборудования. На каждой вкладке свой комплект, нужна возможность дополнять комплекты отдельными комплектующими. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен динамический калькулятор, то есть при изменении комплекта должна меняться конечная цена.
Остальные подробности в личной переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Проблема такова - слетели endpointы на woocomerce, и идет перенаправление на страницу 404. Надо бы посмотреть и починить. Предлагайте свои цены. UPD: сайт www.polski.proСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть сайт сделанный на Adobe Muse, нужно сделать к нему панель управления, как вариант на WordPressСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист по CMS Битрикс. Готовую верстку натянуть на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы по синхронизации сайта на Битрикс с 1С Предприятие. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо доработать сайт на Wordpress. ТЗ во вложении. Ждем исполнителя который сможет сориентировать по стоимости по срокам и быстро и качественно выполнить свою работу.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день!Ищу на постоянную основу разработчика Wordpress для сайтаТребования: Опыт разработки для WP/WooCommerceОпыт работы с плагином ACFУверенное владение PHP, MySQL, HTML, JavascriptНеобходимо знание английского по крайней мере на уровне чтения документации и комментариев в коде, общения по электронной почтеУмение разбираться в чужом ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработать \ настроить битрикс по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1iSRzfHrNKOJ8D1bHetcEETdheXfFDslhQSKHItSEPqE/edit# Сайт на битриксе версии аспро next, не дорабатывался Оплату\выполнение можно разбить на этапы Если что то не понятно - спрашивайте. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $21
Требуется опытный разработчик, который сможет выполнить работу. Потребуется объяснить что и как было сделано. Сразу скажу, что нет смысла писать тем, кто будет вставлять проверку на Google бота. Работу требуется сделать за 1 день. Сайт ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
http://gari.eurodir.ru/ На главной выведены блоки с товарами через модуль "Рекомендуемые" Отображается только 1 (Картины), у остальных 3 (под баннерами) только заголовки, что то блокирует отображение - нужно исправить.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть прототип корпоративного сайта, по нему необходимо разработать сайт в нужном стилевом решении на Вордпрессе. Сайт должен быть наполнен контентом (будет предоставлен), протестирован на адаптивность, подключен к метрике, вебмастеру, размещён на хостинге, подключить SSL, ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад