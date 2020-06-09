Разработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок594 просмотра

Требуется специалист по CMS Битрикс. Готовую верстку натянуть на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы по синхронизации сайта на Битрикс с 1С Предприятие. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам. Студиям не беспокоить!

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