Разработка сайта на Битрикс

Требуется специалист по CMS Битрикс. Готовую верстку натянуть на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы по синхронизации сайта на Битрикс с 1С Предприятие. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам. Студиям не беспокоить!