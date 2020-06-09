Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо доработать сайт на Wordpress. ТЗ во вложении. Ждем исполнителя который сможет сориентировать по стоимости по срокам и быстро и качественно выполнить свою работу.
Разработка сайта на Битрикс
Требуется специалист по CMS Битрикс. Готовую верстку натянуть на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы по синхронизации сайта на Битрикс с 1С Предприятие. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам. Студиям не беспокоить!
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