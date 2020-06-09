Настроить систему тестов

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Закрыт1 заявка539 просмотров

Для сайта нужно настроить тест по определенному алгоритму. Особенностью является наличие отдельного комментария у каждого ответа к вопросу, который отображается только после выбора ответа. Нужна уже готовая система, чтобы внедрить тест на сайт. В гугль формах такого нет, но может можно добавить

Например

1 Вопрос 

    1 ответ (свой комментарий)

    2 ответ (свой комментарий)

    3 ответ (свой комментарий)

2 Вопрос 

    1 ответ (свой комментарий)

    2 ответ (свой комментарий)

    3 ответ (свой комментарий)

5 лет назад
seriys
Сергей 
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18 лет в сервисе
Был
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Владимир
 
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Был
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