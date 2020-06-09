Настроить систему тестов

Для сайта нужно настроить тест по определенному алгоритму. Особенностью является наличие отдельного комментария у каждого ответа к вопросу, который отображается только после выбора ответа. Нужна уже готовая система, чтобы внедрить тест на сайт. В гугль формах такого нет, но может можно добавить

Например

1 Вопрос

1 ответ (свой комментарий)

2 ответ (свой комментарий)

3 ответ (свой комментарий)

2 Вопрос

1 ответ (свой комментарий)

2 ответ (свой комментарий)

3 ответ (свой комментарий)