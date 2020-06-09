Нужно сделать фильтры для разделов сайта: 1. Бренды 2. Типоразмеры 3. Тип техники * на скрине фильтры сделаны на одной странице для удобства, на самом деле они должны быть ...
Настроить систему тестов
Для сайта нужно настроить тест по определенному алгоритму. Особенностью является наличие отдельного комментария у каждого ответа к вопросу, который отображается только после выбора ответа. Нужна уже готовая система, чтобы внедрить тест на сайт. В гугль формах такого нет, но может можно добавить
Например
1 Вопрос
1 ответ (свой комментарий)
2 ответ (свой комментарий)
3 ответ (свой комментарий)
2 Вопрос
1 ответ (свой комментарий)
2 ответ (свой комментарий)
3 ответ (свой комментарий)
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