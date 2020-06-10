Облачный Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки691 просмотр

Сам специалист Б24, интегрировали Сайт cms битрикс с Б24.

Все идеально работает.

Но, нужно доделать один нюанс.

Через модуль или через вебхук передавать одну строчку из админ-панели.

Жду Ваши предложения)

5 лет назад
deniborisov
Денис 
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