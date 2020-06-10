Требуется перенести сайт, который сейчас работает на обычном HTML, на CMS DLE (DataLife Engine). На сайте сейчас 6 страниц + главная.
Облачный Битрикс24
Сам специалист Б24, интегрировали Сайт cms битрикс с Б24.
Все идеально работает.
Но, нужно доделать один нюанс.
Через модуль или через вебхук передавать одну строчку из админ-панели.
Жду Ваши предложения)
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