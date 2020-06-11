Доработать бонусную систему на сайте (WP)

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Завершен2 заявки488 просмотров

Написана бонусная система, но на финальном шаге - при списании бонусов - бонусы не списываются, сумма заказа не изменяется. нужно пофиксить эти баги/

WordPress
5 лет назад
PSHKN
Антон 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Баходир, отличный и ответственный исполнитель. Ответственность, соблюдение дедлайнов, и самое важное качество работы на высшем уровне. Всецело рекомендую, если вам нужно качественно выполнить задачу!
Хороший, душевный заказчик. Четко знает что нужно сделать, а не требования из разряда "сделай сортировку по алфавиту номеров телефона", указывает где и что, на сообщения отвечает оперативно. Стоит работать чисто для опыта даже Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад