Заменить меню и кнопки на Wordpress

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Завершен4 заявки396 просмотров

Нужно заменить дизайн меню в шапке, рубрик в сайдбаре, шапок в сайдбаре, футер, двух кнопок на главной.

Сайт работает на Wordpress.

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WordPress
5 лет назад
barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу! Было всё сделано в лучшем виде. Все правки оперативно устранены.
Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ефрем
 
39 лет
14 лет в сервисе
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3 года назад
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5 лет назад
Саид
 
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rudnin
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Роман
 
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