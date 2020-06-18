Перенести сайт с HTML на DLE

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Завершен3 заявки505 просмотров

Требуется перенести сайт, который сейчас работает на обычном HTML, на CMS DLE (DataLife Engine).

На сайте сейчас 6 страниц + главная. 

DLEHTML
5 лет назад
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
3 дня
Escrow
Перенес не просто 1 в 1, а еще и предложил новые идеи которые сделали сайт намного лучше! Спасибо большое! Будем работать и дальше!
Приятно работать с Александром, четкие задачи, своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую
Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
К сожалению, работа не выполнена. Сроки нарушены, принимать нечего. Исполнитель вышел на связь, говорит, что заболел, выполнить работу не может. Дополнение спустя несколько часов: После негативного отзыва начал писать гадости в личку, материться и прочее. Неадекватный тип. Категорически не рекомендую работать с этим типом.
Если уточнить, то попал в больницу с коровтечением по скорой помощи. Заказчик тут, конечно же, не причем.

Заявки фрилансеров

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад