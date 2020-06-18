Перенести сайт с HTML на DLE

К сожалению, работа не выполнена. Сроки нарушены, принимать нечего. Исполнитель вышел на связь, говорит, что заболел, выполнить работу не может. Дополнение спустя несколько часов: После негативного отзыва начал писать гадости в личку, материться и прочее. Неадекватный тип. Категорически не рекомендую работать с этим типом.