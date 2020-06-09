Установка, настройка и дизайн доски объявлений / каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка671 просмотр

Требуется специалист, с опытом работы со скриптом каталога сайтов, который может посоветовать хороший скрипт каталога сайтов, а так же произвести установку скриптов + дизайн. Вообщем имеется около 20 доменов на которые нужно проинсталлировать доски.

5 лет назад
arturix
Артур 
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Александр
 
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