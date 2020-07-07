Несложный сайт с видео и статьями установить на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок921 просмотр

В приложении примерная верстка (будет предоставлена).

Важный момент:

- видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной;

- то же самое и со статьями, список статьей (их заголовки) должен быть с прокруткой, т.е. прокручиваться вверх-вниз определенного количества последних материалов

предложите cms и вашу конечную цену

5 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Проект выполнен, работа проделана, сотрудничеством доволен, рекомендую данного исполнителя
Спасибо, все отлично! Рад дальнейшему сотрудничеству!
_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
9 дней
Escrow
Бальжинимаев Александр (_easy)* получает Негативный отзыв *"Кормил завтраками, потом пропал, результат выдал 0, на связь не выходит

Заявки фрилансеров

Иван
 
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3 года назад
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Артур
 
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Mihairu
Михаил 
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9 лет в сервисе
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13 часов назад
5 лет назад
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Системы управления (CMS)
Татул
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
5 лет назад
_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад