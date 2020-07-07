Имеется сайт на WordPress, который работает на сервере с 6 ядрами и 6Гб памяти (+8Гб swap-а). Стоит плагин WP Rocket с неограниченным сроком кэширования (записей около 80000). Сервер до возможного оптимизирован, стоит только nginx, без ...
Несложный сайт с видео и статьями установить на CMS
В приложении примерная верстка (будет предоставлена).
Важный момент:
- видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной;
- то же самое и со статьями, список статьей (их заголовки) должен быть с прокруткой, т.е. прокручиваться вверх-вниз определенного количества последних материалов
предложите cms и вашу конечную цену
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