Несложный сайт с видео и статьями установить на CMS

В приложении примерная верстка (будет предоставлена).

Важный момент:

- видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной;

- то же самое и со статьями, список статьей (их заголовки) должен быть с прокруткой, т.е. прокручиваться вверх-вниз определенного количества последних материалов

предложите cms и вашу конечную цену